Кому положены выплаты средств пенсионного капитала?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе, в соответствии с действующим законодательством правом на получение средств пенсионных накоплений обладают граждане, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», при наличии средств пенсионных накоплений на лицевом счете застрахованного лица. Накопления на индивидуальном лицевом пенсионном счете имеют следующие категории граждан:- родившиеся не раньше 1967 года и сделавшие выбор в пользу накопительной пенсии;- родившиеся в период с 1953 по 1966 год мужчины и с 1957 по 1966 год женщины, официально работавшие в 2002 - 2004 гг.;- являющиеся участниками госпрограммы софинансирования пенсии;- направившие средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.