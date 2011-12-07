О перерасчете пенсии работающих пенсионеров

В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе ответили, что в соответствии с подпунктом 3 части 2 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» размер страховой пенсии подлежит перерасчету с 1 августа каждого года, а в случае перерасчета размера страховой пенсии по случаю потери кормильца - с 1 августа года, следующего за годом, в котором назначена указанная страховая пенсия, в случае увеличения по данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента, определяемой исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, при их назначении, переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности, предыдущем перерасчете, а также при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца.В случае назначения вновь страховой пенсии по старости, выплата которой была прекращена в связи с установлением страховой пенсии по случаю потери кормильца, принимая во внимание, что в период получения пенсии по случаю потери кормильца вы осуществляли трудовую деятельность и приобрели соответствующие пенсионные права, которые могли бы быть учтены в случае получения страховой пенсии по старости при перерасчете данной пенсии, они будут учтены в порядке, предусмотренном для перерасчета страховой пенсии согласно пункту 3 части 2 статьи 18 Закона №400-ФЗ с применением части 4 указанной статьи.