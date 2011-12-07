Об индексации пенсии попечителям несовершеннолетних

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани пояснили, поскольку с вами был заключен договор об опеке и попечительстве на возмездных условиях, то ваше вознаграждение облагается страховыми взносами и НДФЛ как вознаграждение застрахованных лиц, работающих по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. В связи с этим индексация вашей пенсии на период попечительства приостановлена, но будет возобновлена по достижению несовершеннолетним 18 лет.