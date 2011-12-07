Работающие пенсионеры увольняться не обязаны

В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани опровергли эту ложную информацию. Если бы это и было правдой, то пенсионерам уж точно не нужно было бы выискивать информацию в интернете или пользоваться слухами. Об этом бы уже давным-давно проинформировали официальные СМИ и соответствующие ведомства. Наш ответ однозначный: увольняться никто не обязан, если, конечно, пенсионер не захочет уйти на заслуженный отдых по собственному желанию.