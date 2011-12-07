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Работающие пенсионеры увольняться не обязаны

Я работающий пенсионер. Правда ли, что если не уволюсь до конца 2018 года, потом мне не проиндексируют пенсию с 2016 года? Л.Коновалов
В управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани опровергли эту ложную информацию. Если бы это и было правдой, то пенсионерам уж точно не нужно было бы выискивать информацию в интернете или пользоваться слухами. Об этом бы уже давным-давно проинформировали официальные СМИ и соответствующие ведомства. Наш ответ однозначный: увольняться никто не обязан, если, конечно, пенсионер не захочет уйти на заслуженный отдых по собственному желанию.
КВ
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