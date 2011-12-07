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Работодатель не платит взносы? Можно подавать на него в суд

Предприятие, где я работаю, не перечисляет взносы в ПФР. Могу я подать в суд на работодателя? М.Т.
Как ответила начальник отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Лилия Печенкина, информацию о состоянии индивидуального лицевого счета можно посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или же обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. В соответствии с Федеральным законом №167-ФЗ работающие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию и являются застрахованными лицами. В статье 15 данного закона изложены основные права граждан как застрахованных лиц, согласно которой они вправе: - получать от работодателя информацию о начислении страховых взносов и осуществлять контроль за их перечислением;- защищать свои права, в том числе и в судебном порядке.
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