Работодатель не платит взносы? Можно подавать на него в суд

Как ответила начальник отдела социальных выплат управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани Лилия Печенкина, информацию о состоянии индивидуального лицевого счета можно посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР или же обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. В соответствии с Федеральным законом №167-ФЗ работающие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию и являются застрахованными лицами. В статье 15 данного закона изложены основные права граждан как застрахованных лиц, согласно которой они вправе: - получать от работодателя информацию о начислении страховых взносов и осуществлять контроль за их перечислением;- защищать свои права, в том числе и в судебном порядке.