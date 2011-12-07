Возраст обращения за накопительной пенсией не изменится

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани ответили, что с 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин будет поэтапно увеличиваться до 60 и 65 лет соответственно. Однако свои пенсионные накопления граждане смогут по-прежнему получать в 55 (женщины) и 60 лет (мужчины).Напомним, пенсионные накопления сформированы у следующих категорий граждан:- граждане 1967 г. р. и моложе, за которых работодатель отчислял страховые взносы на накопительную пенсию;- мужчины 1953 - 1966 г. р. и женщины 1957 - 1966 г. р., за которых в период с 2002 по 2004 год работодателем производились отчисления на накопительную часть пенсии;- участники Программы государственного софинансирования пенсии;- мамы, которые направили материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии.Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде единовременной, срочной пенсионной выплаты или выплаты накопительной пенсии в зависимости от их суммы и источников формирования (обязательные платежи работодателя или добровольные взносы гражданина). С заявлением на выплату накопительной пенсии следует обратиться к своему страховщику пенсионных накоплений - в Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).