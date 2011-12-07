Федеральная социальная доплата положена только неработающим пенсионерам

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что на сегодняшний день в управлении ПФР в Советском районе г. Казани получателями федеральной социальной доплаты к пенсии являются 4826 неработающих пенсионеров. Средний размер такой поддержки составляет 1626 рублей 52 копейки. Социальная доплата к пенсии положена всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ. Напомним, что в Республике Татарстан на 2019 год был установлен прожиточный минимум для пенсионеров в размере 8232 рублей. С 1 января 2019 года общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера в Республике Татарстан не может быть менее 8232 рублей. При этом учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное обеспечение и меры социальной поддержки, установленные в денежном выражении, за исключением материальной помощи, предоставляемой единовременно. Если по совокупности всех выплат окажется, что у пенсионера материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, ему будет установлена федеральная социальная доплата до 8232 рублей.Обратите внимание!Для установления федеральной социальной доплаты неработающим пенсионерам следует обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда России или МФЦ. Также подать заявление на доплату к пенсии можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.В беззаявительном порядке социальная доплата устанавливается детям в возрасте до 18 лет, получающим пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца.