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Когда можно получить 24 тысячи рублей по программе софинансирования?

Я участвую в программе софинансирования в сумме 12000 рублей ежегодно. Хотела бы узнать, полагается ли мне выплата 24000 рублей в этом году, если в прошлом я уже их получала. Т.П.
Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, начиная с 2016 года получать удвоенную выплату пенсионеры-участники программы могут только один раз в 5 лет. Если средства уже получены в прошлом году, то получить следующую выплату можно будет только в 2022 году. 
КВ
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