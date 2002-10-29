О льготной пенсии для директора школы

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани, в соответствии с пунктом 8 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 29.10.2002 №78, работа в должности директора общеобразовательной школы засчитывается в стаж на соответствующих видах работ начиная с 1 сентября 2000 года при ведении преподавательской работы в том же или в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в год). Следовательно, если директор общеобразовательной школы в течение календарного года выполнял установленную тарификацией недельную учебную нагрузку не менее 6 часов в неделю (240 часов в год), такой период работы засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.В вашем случае 2007 год не засчитывается в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, так как преподавательская работа не велась.