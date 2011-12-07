Дети работают на каникулах? Не забудьте про СНИЛС!

Уважаемая Галина, в управлении Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани пояснили, что с помощью СНИЛС молодые люди, работая в свободное от учебы время, при условии официального трудоустройства могут уже сейчас формировать свою будущую пенсию.На личном лицевом счете отражаются страховые взносы в ПФР и стаж за весь период трудовой деятельности, а это основные факторы, влияющие на размер будущей пенсии.Все данные о начисленных и уплаченных работодателем взносах отражаются в виде баллов на индивидуальном счете гражданина в ПФР. Именно эта информация будет использоваться для назначения будущей пенсии. Чем выше белая зарплата и продолжительнее срок отчислений в ПФР, тем больше пенсионных баллов и тем выше пенсия.Как получить СНИЛСТе, кто впервые устраивается на работу и еще не зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования, могут получить страховое свидетельство по месту своего трудоустройства. Также молодые люди, достигшие 14 лет, могут получить СНИЛС самостоятельно, обратившись в территориальное управление ПФР или МФЦ по месту жительства или фактического проживания со своим паспортом. Если ребенку еще нет 14 лет, то это могут сделать его родители, обратившись в управление ПФР или МФЦ с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка.Процесс регистрации в системе обязательного пенсионного страхования для граждан существенно упрощен и переведен в режим реального времени. Гражданам достаточно один раз прийти в ПФР с паспортом, и готовое свидетельство будет выдано на руки буквально через несколько минут. В случае обращения в МФЦ оформление СНИЛС занимает пять дней.В случае утери дубликат свидетельства можно также получить в «личном кабинете» на сайте ПФР, воспользовавшись сервисом подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием СНИЛС в электронном виде в формате pdf.Данные о состоянии своего счета, доступ к которому дает СНИЛС, необходимо проверять. Самый простой способ их контролировать - зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР либо установить мобильное приложение ПФР на своем планшете или смартфоне.