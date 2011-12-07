Как использовать маткапитал на покупку товаров для ребенка-инвалида

С таким вопросом на минувшей неделе на «горячий телефон» «Казанских ведомостей» обратились 9 наших читателей.Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, чтобы использовать материнский капитал на покупку товаров или услуг для ребенка-инвалида, родителям необходимо:1. Обратиться в учреждение здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ). 2. Затем необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы с заявлением о внесении в индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой за счет средств материнского капитала. 3. После того как орган МСЭ рассмотрит заявление, проведет освидетельствование и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необходимого товара или услуги, семья может их приобретать. Нужно сохранять все сопутствующие платежные документы: договоры купли-продажи, договоры об оказании услуг, товарные чеки и т. д. Внимание!ИПРА с внесенными в нее товарами и услугами, приобретенными за счет средств материнского капитала, должна быть действительна на день их приобретения. 4. Если приобретен товар, а не услуга, семье необходимо обратиться в орган соцзащиты для подтверждения наличия приобретенного товара. Орган соцзащиты должен составить акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в Пенсионный фонд России. 5. После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного фонда (можно обратиться через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги, предоставив необходимые документы.Нужно ли вносить изменения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, чтобы приобрести товары или услуги за счет материнского капитала?- Да. Для этого в индивидуальной программе реабилитации предусмотрен соответствующий раздел.Сколько товаров и услуг можно приобрести за счет материнского капитала на нужды ребенка-инвалида и сколько раз это можно делать? - Ограничений по количеству товаров или услуг, приобретаемых на средства материнского капитала, а также количеству раз, которое это можно делать, нет.