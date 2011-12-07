Почему у работающих пенсионеров не индексируется пенсия?

Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани, действительно, у работающих пенсионеров ежегодная индексация пенсий сейчас не проводится. Но это не значит, что пенсия таким гражданам не пересчитывается.В связи с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года введено такое правило: пока пенсионер продолжает трудиться, он получает пенсию без учета индексации в течение всего этого времени. Но когда гражданин увольняется, пенсия ему пересчитывается с учетом всех пропущенных индексаций.При этом указанный перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, в беззаявительном порядке по сведениям, поступившим от работодателя.Кроме того, пенсии работающих пенсионеров увеличиваются каждый год в августе. Поскольку с зарплаты таких граждан работодатели продолжают платить взносы в Пенсионный фонд, пенсию им ежегодно пересчитывают с учетом размера поступивших страховых отчислений. Это происходит с 1 августа каждого года.