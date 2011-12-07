Изменится ли пенсия при переезде с Крайнего Севера?

Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, фиксированная выплата к страховой пенсии дополнительно увеличивается на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных лиц в этих районах (местностях).При выезде за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место жительства фиксированная выплата к страховой пенсии соответственно уменьшается.