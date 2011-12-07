Об условиях выхода на пенсию в 2019 году

В управлении Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани пояснили, что назначение страховой пенсии по старости в соответствии с действующим законодательством производится при одновременном соблюдении трех условий: достижении установленного пенсионного возраста, наличии минимально необходимого страхового стажа и величины пенсионных коэффициентов (или пенсионных баллов). Так, в 2019 году для назначения страховой пенсии необходимо набрать не менее 16,2 балла и 10 лет страхового стажа. Дополнительным условием является достижение пенсионного возраста с учетом внесенных изменений с 1.01.2019.До 2025 года требования к пенсионному минимуму будут ежегодно возрастать - по году и на 2,4 балла за год до достижения 15 лет и 30 баллов.Индивидуальный пенсионный коэффициент равен отношению суммы уплаченных работодателем за год страховых взносов на формирование страховой части пенсии к сумме страховых взносов с максимально облагаемой по закону заработной платы. Количество набранных баллов напрямую зависит от официальной зарплаты работника: чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.Максимально за 2019 год можно заработать 9,13 балла, а при отчислениях с так называемой минималки - лишь балл.С введением в действие с 2015 года новой пенсионной формулы стали важны не только стаж и заработок, но и социально значимые периоды, такие как уход одним из родителей за детьми, военная служба по призыву, и другие периоды, указанные в ст. 12Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Все эти показатели формируют пенсионные баллы. За год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же баллов можно получить, ухаживая за инвалидом 1-й группы или пожилым человеком старше 80 лет, или ребенком-инвалидом. Ухаживая за своим первенцем, один из родителей также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается значительно выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.Если накопленных баллов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется, пока пенсионный минимум не будет заработан. Поэтому гражданам, которые собираются в ближайшее время обращаться за назначением страховой пенсии по старости, необходимо следить за тем, чтобы их заработанные права соответствовали необходимым требованиям.Узнать о своих уже сформированных пенсионных правах можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Сервис предоставляет возможность в режиме реального времени, не посещая Пенсионный фонд, получить подробную информацию о количестве накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателем страховых взносов, которой располагает ПФР.При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.Соглашаясь на работу с выплатой части заработка в конверте, работник принимает на себя соответствующие риски, к примеру, невозможность получать в полном объеме пособие по временной нетрудоспособности, безработице, уходу за ребенком и выходное пособие в случае увольнения по сокращению штатов. Региональное отделение ПФР обращает внимание, что работодатель, выплачивающий зарплату в конверте, лишает не только своих сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пенсионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Страховые взносы, полученные Пенсионным фондом, сразу идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.