Как добавить недостающие сведения на свой индивидуальный лицевой счет?

На этот вопрос мы попросили ответить специалистов управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани.Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС), можно с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР, через Единый портал государственных (муниципальных) услуг или через территориальный орган ПФР. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР вашими работодателями и вами.Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, и хотите внести в ИЛС недостающие сведения, вам необходимо в отношении периодов работы после регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться к работодателям для их уточнения, а в отношении периодов работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться в Пенсионный фонд России с подтверждающими документами.По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС вы можете обратиться для консультации в клиентскую службу Пенсионного фонда России.Куда обратиться за получением документов о периодах работыЧтобы получить документы, подтверждающие периоды работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (до 2002 года), вам необходимо обратиться к работодателям того периода, за который есть неучтенные сведения.Это может быть сделано путем подачи заявления в произвольной форме в адрес работодателя, в котором необходимо указать адрес для направления ответа и контактный номер телефона.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи вами заявления работодатель обязан представить вам копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и должны представляться работнику безвозмездно.Внимание! В случае ликвидации работодателя необходимо обращаться к правопреемнику работодателя или в вышестоящую организацию либо в соответствующую архивную организацию.Если у вас на руках уже есть документы, подтверждающие стаж до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства и представить документы для внесения недостающих сведений на ваш ИЛС.Какие документы подтверждают стаж и начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС)Стаж подтверждается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета (ИЛС).Если в вашем ИЛС за период до регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы либо отсутствуют сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, то такие периоды подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные либо неполные сведения, в подтверждение принимаются:- письменные трудовые договоры;- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;- выписки из приказов;- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным договорам подтверждаются указанным договором, оформленным в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, и документом работодателя об уплате обязательных платежей, документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно.Периоды работы на территории Российской Федерации до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица могут устанавливаться на основании свидетельских показаний. Характер работы свидетельскими показаниями не подтверждается.Обратите внимание!Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные периоды, должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы (иной деятельности, иной период), профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного лица, имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае начисления и уплаты страховых взносов.