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Как добавить недостающие сведения на свой индивидуальный лицевой счет?

Мне кажется, на моем индивидуальном лицевом счете отражены не все сведения, необходимые для назначения пенсии. Опасаюсь, что пенсию мне назначат неверно. Как проверить правильность сведений и можно ли будет исправить обнаружившиеся ошибки? Евгения
На этот вопрос мы попросили ответить специалистов управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани.Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на вашем индивидуальном лицевом счете (ИЛС), можно с помощью «Личного кабинета гражданина» на сайте ПФР, через Единый портал государственных (муниципальных) услуг или через территориальный орган ПФР. Сведения, указанные в ИЛС, сформированы на основе данных, переданных в ПФР вашими работодателями и вами.Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, и хотите внести в ИЛС недостающие сведения, вам необходимо в отношении периодов работы после регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться к работодателям для их уточнения, а в отношении периодов работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета обратиться в Пенсионный фонд России с подтверждающими документами.По вопросу порядка уточнения сведений ИЛС вы можете обратиться для консультации в клиентскую службу Пенсионного фонда России.Куда обратиться за получением документов о периодах работыЧтобы получить документы, подтверждающие периоды работы до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (до 2002 года), вам необходимо обратиться к работодателям того периода, за который есть неучтенные сведения.Это может быть сделано путем подачи заявления в произвольной форме в адрес работодателя, в котором необходимо указать адрес для направления ответа и контактный номер телефона.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи вами заявления работодатель обязан представить вам копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и должны представляться работнику безвозмездно.Внимание! В случае ликвидации работодателя необходимо обращаться к правопреемнику работодателя или в вышестоящую организацию либо в соответствующую архивную организацию.Если у вас на руках уже есть документы, подтверждающие стаж до регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства и представить документы для внесения недостающих сведений на ваш ИЛС.Какие документы подтверждают стаж и начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС)Стаж подтверждается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета (ИЛС).Если в вашем ИЛС за период до регистрации вас в системе индивидуального (персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы либо отсутствуют сведения об отдельных периодах работы по трудовому договору, то такие периоды подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные либо неполные сведения, в подтверждение принимаются:- письменные трудовые договоры;- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;- выписки из приказов;- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение работ или оказание услуг, или по авторским и лицензионным договорам подтверждаются указанным договором, оформленным в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, и документом работодателя об уплате обязательных платежей, документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей соответственно.Периоды работы на территории Российской Федерации до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица могут устанавливаться на основании свидетельских показаний. Характер работы свидетельскими показаниями не подтверждается.Обратите внимание!Документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные периоды, должны содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы (иной деятельности, иной период), профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку.Периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации в качестве застрахованного лица, имевшие место с 2002 года, включаются в страховой стаж только в случае начисления и уплаты страховых взносов.
КВ
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