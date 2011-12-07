Архивисты обсудят проблемы изучения и сохранения документов на родных языках

В Год родного языка и народного единства в Республике Татарстан Государственный комитет РТ по архивному делу в 2021 году планирует провести межрегиональную научно-практическую конференцию «Документы на родных языках в архивном фонде Российской Федерации».

Для улучшения совместной работы налажено взаимодействие с татарскими диаспорами разных регионов и стран по выявлению интересных исторических документов из личных коллекций. А в сентябре 2021 года планируется заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области архивов. Об этом сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.