Безопасность в местах массовых гуляний Казани обеспечат группы быстрого реагирования

В период новогодних праздников особое внимание будет уделено обеспечению безопасности горожан в местах большого массового скопления людей: на новогодних елках в районах города, катках и парках. Для этого здесь круглосуточно, вплоть до 14 января, будут дежурить группы быстрого реагирования, включающие полицейские патрули и экипажи сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщил на совещании в мэрии Казани начальник городского Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.