Кукмор примет традиционный фестиваль валенок

Откроется фестиваль в 12.30 театрализованным представлением. А потом команды, которые приедут из разных районов Татарстана и регионов Поволжья, примут участие в спортивных, творческих конкурсах. Все конкурсы и зимние забавы будут связаны с валенками. Например, эстафета «В одном валенке», где, надевая на одну ногу большой валенок, надо пробежать свою дистанцию и передать валенок другому члену команды. В другой эстафете валенки необходимо надеть на руки и пробежать дистанцию на четвереньках. Зрелищным обещает быть и турнир по хоккею, где в роли клюшек выступят валенки.

По итогам конкурсов будут определены команды - победители в нескольких номинациях и обладатели гран-при фестиваля.

Кроме того, всех гостей фестиваля ждут катание на тюбингах, выставки, творческие мастер-классы, викторины, концерт звезд татарской эстрады. Хедлайнером праздником станет популярный певец Фирдус Тямаев. Об этом рассказала заместитель по социальным вопросам руководителя Исполкома Кукморского района Айгуль Ахметшина.