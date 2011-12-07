Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Кукмор примет традиционный фестиваль валенок

5 января на Комсомольской площади Кукмора пройдет фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки-2021». Мероприятие проводится шестой год подряд. В прошлом году его посетили около 5 тысяч человек.

Откроется фестиваль в 12.30 театрализованным представлением. А потом команды, которые приедут из разных районов Татарстана и регионов Поволжья, примут участие в спортивных, творческих конкурсах. Все конкурсы и зимние забавы будут связаны с валенками. Например, эстафета «В одном валенке», где, надевая на одну ногу большой валенок, надо пробежать свою дистанцию и передать валенок другому члену команды. В другой эстафете валенки необходимо надеть на руки и пробежать дистанцию на четвереньках. Зрелищным обещает быть и турнир по хоккею, где в роли клюшек выступят валенки.

По итогам конкурсов будут определены команды - победители в нескольких номинациях и обладатели гран-при фестиваля.

Кроме того, всех гостей фестиваля ждут катание на тюбингах, выставки, творческие мастер-классы, викторины, концерт звезд татарской эстрады. Хедлайнером праздником станет популярный певец Фирдус Тямаев. Об этом рассказала заместитель по социальным вопросам руководителя Исполкома Кукморского района Айгуль Ахметшина.

 

КВ
Лента новостей