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Накануне нового года 4 татарстанских предприятия погасили задолженность по зарплате

4 жителя нашей республики перед новогодними праздниками получили задерживаемую зарплату на общую сумму почти 200 тысяч рублей.

Одному работнику ООО «Строительный подряд Прометей плюс» из Набережных Челнов выплатили долг в размере 57 тысяч рублей.

Работник другого Набережночелнинского ООО «РСК – Консалтинг» получил 31,6 тысячу рублей.

Казанское ООО УК «Квартал – комфорт» погасило задолженность по зарплате перед одним работником на сумму 53 тысячи рублей.

А один сотрудник ООО «СмартИнжиниринг» из Сабинского района получил задерживаемую зарплату в размере 52 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

  

 

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