Накануне нового года 4 татарстанских предприятия погасили задолженность по зарплате

Одному работнику ООО «Строительный подряд Прометей плюс» из Набережных Челнов выплатили долг в размере 57 тысяч рублей.

Работник другого Набережночелнинского ООО «РСК – Консалтинг» получил 31,6 тысячу рублей.

Казанское ООО УК «Квартал – комфорт» погасило задолженность по зарплате перед одним работником на сумму 53 тысячи рублей.

А один сотрудник ООО «СмартИнжиниринг» из Сабинского района получил задерживаемую зарплату в размере 52 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.