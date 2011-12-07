Новый год в Казани: транспорт, поликлиники, аварийные службы

Общественный транспорт

С 31 декабря по 8 января городской пассажирский транспорт Казани будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь работа общественного транспорта продлится до 2.00 ночи, по специальному расписанию. Пассажиров обслужат 22 основных маршрута, на которые выйдут 64 автобуса, троллейбуса и трамвая. Метрополитен будет работать с 6.00 до 24.00. Утром 1 января автобусы выйдут на линию с 7.00.

Такую информацию для горожан и гостей города представил на совещании в исполкоме Казани глава городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

Традиционно после окончания праздничной службы в Рождество Христово 7 января в 2.30 на остановочный пункт «Центральный стадион» будет организована специальная подача 5 автобусов и одного троллейбуса, которые отправятся во все районы города. Это автобусы маршрутов №23, 30, 6, 10а, 15 и троллейбус №2.

Приятная новость для автовладельцев: с 31 декабря по 10 января муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети города, будут бесплатными, сообщили в исполкоме Казани.

По всем возникающим вопросам в праздничные дни жители и гости столицы смогут обратиться по телефону горячей линии городского комитета по транспорту +7(843)275-30-50.

Травмпункты, больницы и роддома

Медицинские учреждения столицы Татарстана в предстоящие новогодние праздники, с 31 декабря по 10 января, переходят на особый график работы, сообщил в ходе минувшего «делового понедельника» в мэрии Казани начальник городского управления здравоохранения Владимир Жаворонков.

Стационары, роддома и травмпункты будут работать ежедневно и круглосуточно.

Круглосуточные травмпункты городских клинических больниц №7 (ул. Чуйкова, 54), №12 (ул. Лечебная, 7) и поликлиники №7 (ул. Фатыха Карима, 14/67) станут принимать пациентов ежедневно, вне зависимости от места проживания.

1, 3, 7 и 10 января в поликлиниках города дежурные терапевтические бригады будут работать по графику: взрослые - с 9.00 до 17.00, детские - с 9.00 до 15.00.

Неотложную стоматологическую помощь можно будет получить в филиале №1 «Городская стоматология» (ул. Чернышевского, 10/6, тел. +7(843)291-01-03).

Медики будут дежурить также и у елочных городков во всех районах Казани, в том числе в парке «Черное озеро» и на главной елке города, расположенной на территории центра семьи «Казан».

Коммунальные, аварийные и дорожные службы

Казанским коммунальным и дорожным службам во время новогодних праздников предстоит работать в усиленном режиме. В управляющих компаниях города предусмотрено круглосуточное дежурство 135 аварийных бригад. Все котельные и ТЭЦ будут работать по утвержденным температурным графикам с учетом погодных условий.

Вывоз мусора с придомовой территории в течение новогодних каникул - ежедневно. Уборка дворов от снега - в зависимости от погодных условий. Напомним, уборка снега должна быть произведена не позднее 6 часов после его выпадения.

Первоочередное внимание при уборке дорожные рабочие уделяют состоянию подземных и надземных пешеходных переходов, остановочных площадок, территорий, прилегающих к елочным городкам, паркам и скверам.

Для приема заявок горожан организована круглосуточная единая диспетчерская служба «Открытая Казань» по телефону 236-41-23.

Телефоны дежурных служб своих районов казанцы могут также найти на сайтах управляющих компаний и информационных стендах в многоквартирных домах.

Телефон городского комитета ЖКХ 590-04-26.

Телефоны районных администраций Казани:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы - 519-34-00, Вахитовский и Приволжский районы - 264-30-96, Кировский и Московский районы - 557-76-10, 557-76-26, 557-76-36, Советский район - 272-01-05, префектура «Старый город» - 225-02-39.

Как позвонить с мобильного телефона в экстренные службы

Единый номер службы спасения - 112.

Телефоны экстренной помощи: пожарная охрана - 101; полиция - 102; скорая помощь - 103; аварийная служба газа - 104.

Номера экстренных служб доступны в любой момент времени, даже при финансовой блокировке услуг.