В Набережных Челнах в 2021 году установят 150 новых видеокамер

В исполкоме Набережных Челнов сообщили об установке 150 новых видеокамер в следующем году по программе «Безопасный город».

Пока в городе работает 2 400 точек наружного видеонаблюдения, большинство из которых расположены в жилом секторе. Благодаря ним полиции удалось раскрыть 321 преступление и выявить 1851 административное нарушение.

Ранее «Казанские ведомости» уже писали о том, городские камеры Татарстана могут оснастить системой распознавания лиц и госномеров. Тестовую эксплуатация системы запустили сперва в Альметьевске. Тогда же были зафиксированы и первые результаты. Замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев сообщил, что в городе работают 120 камер, благодаря которым удалось опознать и задержать находящихся в розыске 28 граждан, а также 95 человек, совершивших административные правонарушения.