Значимое событие шоу-бизнеса удивит новыми рекордами: шестичасовой марафон из песен, более сорока лауреатов, только суперхиты и суперисполнители, соревнующиеся в номинациях “Лучший певец”, “Лучший клип”, “Самый стильный исполнитель”, “Открытие года”. По традиции все номинанты премии “ТатМузТВ” пройдут по красной дорожке, а имена победителей станут известны лишь во время самой церемонии. Среди номинантов Анвар Нургалеев, Ландыш Нигматзянова, Айдар Галимов, Иркэ, Алсу Абульханова, Рифат Зарипов, Хамдуна Тимергалеева, Элвин Грей, Филюс Кагиров, Данир Сабиров и другие. Билеты на церемонию уже появились в продаже.Реклама6+