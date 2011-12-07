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Номинанты премии “ТатМузТВ” пройдут по красной дорожке

23 марта в КРК “Пирамида” пройдет вручение премий “ТатМузТВ”, которое в этом году состоится уже в четвертый раз.
Значимое событие шоу-бизнеса удивит новыми рекордами: шестичасовой марафон из песен, более сорока лауреатов, только суперхиты и суперисполнители, соревнующиеся в номинациях “Лучший певец”, “Лучший клип”, “Самый стильный исполнитель”, “Открытие года”. По традиции все номинанты премии “ТатМузТВ” пройдут по красной дорожке, а имена победителей станут известны лишь во время самой церемонии. Среди номинантов Анвар Нургалеев, Ландыш Нигматзянова, Айдар Галимов, Иркэ, Алсу Абульханова, Рифат Зарипов, Хамдуна Тимергалеева, Элвин Грей, Филюс Кагиров, Данир Сабиров и  другие. Билеты на церемонию уже появились в продаже.Реклама6+
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