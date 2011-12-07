25-летний казанец сознался в кражах, совершенных в частных домах пос. Салмачи и Константиновка

В Казани 25 января в отдел полиции «Сафиуллина» обратилась 55-летняя жительница поселка Салмачи. Женщина рассказала, что пока ее не было дома, кто-то вскрыл дверь и украл телевизор с ноутбуком, общей стоимостью 55 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Уже на следующий день оперативники на ул. Сахарова задержали 25-летнего казанца, который рассказал, что похищенное в частном доме имущество сдал в ломбард.

Правоохранители во время допроса выяснили, что он причастен к аналогичному преступлению. 26 января парень взломал окно и проник в частный дом в пос. Константиновка. Здесь он прихватил циркулярную пилу и фрезерную машину, которые тоже заложил в ломбард.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани, по данным фактам возбуждены два уголовных дела, ведется расследование.