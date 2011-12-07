Еще 86 татарстанцам поставлен диагноз COVID-19

В Татарстане по состоянию на 1 февраля текущего года зарегистрировано 16 132 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 86 новых случаев, два из них завозные. 31 человек госпитализирован, 55 татарстанцев получают лечение на дому.

Всего выздоровело 12 623 человека, в том числе 98 — за прошедшие сутки.

Прививку «Спутником V» сделали 12 937 человек, вторую дозу из них получили 2 599 человек.