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Фаттахов: Если нас нет у подростка в гаджете, то скорее всего нас для него вообще нет

Министр молодежи поднял вопрос безопасности подростков в интернете.

Глава Министерства молодежи РТ Дамир Фаттахов в рамках итоговой коллегии ведомства поднял вопрос о безопасности подростков в интернете.

По его словам, интернет является отдельной самодостаточной средой для жизни подростков, а потому необходимо не бороться с этим, а правильно использовать новые технологии. Так, Фаттахов напомнил о проекте «Цифровая гигиена», который направлен на формирование у подростков критического мышления и на обеспечение их собственной безопасности в сети.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, вместе с молодежными организациями и сетью учреждений в 2020 году министерством проведено более 30 тысяч мероприятий, где совокупный охват составил более 2,5 млн пользователей.

«Нам, как государству, важно создать принципиально новую парадигму коммуникаций с подростками. Ведь, как мы неоднократно говорили, если нас нет у подростка в гаджете, то скорее всего нас для него вообще нет», – сказал министр.

Отмечается, что проект «Цифровая гигиена» призван противостоять вербовке подростков в сетевых сообществах, пропагандирующих АУЕ, кибербуллинг, троллинг и кибермошенничество. 

КВ
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