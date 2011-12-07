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Главе «ФОНа» осталось сидеть в колонии менее полугода

Суд зачел Ливаде в срок время, которое тот провел в СИЗО с марта 2017 года по апрель 2018 года.

Севшему за обман дольщиков главе «ФОНа» осталось сидеть в колонии менее полугода.

Ранее Анатолия Ливаду приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима. А по информации старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, главе компании останется сидеть в колонии только полгода. Суд зачел Ливаде в срок время, которое тот провел под домашним арестом и в СИЗО с марта 2017 года по апрель 2018 года из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня в колонии. 

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