Казанские школьники в 2020 году сдали 6 тонн вторсырья в фандоматы

Казанские школьники в 2020 году сдали в фандоматы 6 тонн чистых отходов, сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».

Всего за прошлый год в 20 фандоматов, установленных в казанских школах, школьники сдали более 200 тыс. пластиковых бутылок и 25 тыс. алюминиевых банок. Вся собранная тара не требовала дополнительной сортировки.

В среднем один фандомат в школе заполняется за два дня. Каждый аппарат подключен к городской системе мониторинга накопления отходов. Казанский региональный оператор оперативно вывозит вторсырье и направляет его на переработку.

Из 6 тонн собранной тары можно сделать 120 уличных скамеек или 15 тыс. футболок, а из 25 тыс. алюминиевых банок — новые банки для напитков.

20 школьников, собравших большее количество тары, получили ценные призы.