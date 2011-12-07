МВД России ужесточит правила эксплуатации автомобилей

С 1 июня текущего года МВД России планирует ввести новые правила, регулирующие использование автомобилей.

Так, по информации ТАСС, запрет на использование автомобиля коснется в том случае, если зимой установлены колеса с летней резиной, а летом — с зимней. Кроме этого, должны быть установлены зимние шины, а колеса ставить можно будет только того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем авто.

Также прописан пункт про ремни безопасности. Автомобиль, у которого лямка не вытягивается или не втягивается в катушку, запрещен для использования.