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МВД России ужесточит правила эксплуатации автомобилей

В своде правил прописали пункты про ремень безопасности и резину на колесах.

С 1 июня текущего года МВД России планирует ввести новые правила, регулирующие использование автомобилей.

Так, по информации ТАСС, запрет на использование автомобиля коснется в том случае, если зимой установлены колеса с летней резиной, а летом — с зимней. Кроме этого, должны быть установлены зимние шины, а колеса ставить можно будет только того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем авто.

Также прописан пункт про ремни безопасности. Автомобиль, у которого лямка не вытягивается или не втягивается в катушку, запрещен для использования.

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