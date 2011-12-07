На неудовлетворительную уборку дворов от казанцев поступило почти пять тысяч жалоб

Замглавы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин доложил, что с начала зимы на неудовлетворительную уборку дворов в городе поступило почти пять тысяч жалоб.

На деловом понедельнике в мэрии он рассказал, что 82% от поступивших в систему «Открытая Казань» 4 862 жалоб уже выполнено. По его словам, за январь выпала полуторамесячная норма осадков. Для борьбы с ними в столице РТ задействовали все силы управляющих компаний — на уборку придомовых территорий ежедневно выходило свыше 2 тыс. дворников и до 200 единиц спецтехники.