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На неудовлетворительную уборку дворов от казанцев поступило почти пять тысяч жалоб

На уборку придомовых территорий в столице Татарстана выходили свыше 2 тыс. дворников и до 200 единиц спецтехники.

Замглавы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин доложил, что с начала зимы на неудовлетворительную уборку дворов в городе поступило почти пять тысяч жалоб.

На деловом понедельнике в мэрии он рассказал, что 82% от поступивших в систему «Открытая Казань» 4 862 жалоб уже выполнено. По его словам, за январь выпала полуторамесячная норма осадков. Для борьбы с ними в столице РТ задействовали все силы управляющих компаний — на уборку придомовых территорий ежедневно выходило свыше 2 тыс. дворников и до 200 единиц спецтехники. 

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