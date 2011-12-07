Сотрудников «КАМАЗа» вакцинируют от COVID-19

На этой неделе на «КАМАЗе» начнётся вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что у «КАМАЗа» «есть договорённость с горздравом» о выделении 2 000 доз вакцины «Спутник V» для его сотрудников. К тому же, по результатам проведённого опроса сделать прививку согласны уже около 3,5 тыс. рабочих.

Заместитель гендиректора по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин рассказал, что для вакцинирования в заводские медпункты будут приезжать фельдшеры из городских поликлиник. Это, по его словам, позволит сотрудникам не отвлекаться от работы и не тратить время и деньги на поездки в поликлиники.

«Начало вакцинации зависит от сроков поступления вакцины в город. Прививочную кампанию планируется начать на этой неделе в соответствии с заявками от подразделений», — заключили в пресс-службе предприятия.