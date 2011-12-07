В 2020 году в Казани не допущена к реализации 31 тонна недоброкачественной продукции животного и растительного происхождения. После традиционной процедуры исследования этой продукции перед поступлением на прилавки, специалисты ветеринарного надзора обнаружили в мясе органические и паразитарные изменения, а в растительной продукции — повышенное содержание нитратов.

Такие данные прозвучали в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани.

В ходе совещания отметили также, что эпизоотическое благополучие и продовольственную безопасность в Казани обеспечивают 10 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, которые организованы в том числе и на таких крупных торговых площадках, как Агропромышленный парк, Московский и Центральный рынки. В течение 2020 года сотрудники лабораторий провели более 650 тысяч экспертиз. Продукцию, представленную на городских субботних сельхозярмарках, проверяли сотрудники мобильной лаборатории — этой лабораторией на колесах проведено 86 тысяч экспертиз.