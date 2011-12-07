В Челнах в прошлом году смертность увеличилась на 1,5 тыс. человек

В Набережных Челнах смертность в 2020 году увеличилась на 1,5 тыс. человек. Несмотря на это, показатель смертности в автограде ниже республиканского и общероссийского показателя, сообщила начальник УЗАГС Равиля Зарипова.

Точное количество смертей она не назвала, только уточнила, что количество смертей увеличилось на 1,5 тыс. человек.

Зарипова уточнила, что мужчины умирают чае женщин — 55% против 45% соответственно. Чаще всего умирают мужчины в возрасте от 65 до 75 лет, максимальная смертность среди женщин наблюдалась в возрастном диапазоне от 80 лет и старше.

Чаще всего причиной смерти становились заболевания сердечно-сосудистой системы. — 51%, 16% смертей случились по причине злокачественных образований, 10% скончались от заболевания органов дыхания.

Всплеск смертности в Набережных Челнах был зафиксирован в июне–июле 2020 года. Тогда скончались 585 и 600 человек.