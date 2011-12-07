В Казани почти 80 тысячам животным сделаны прививки

Для обеспечения эпизоотического благополучия на территории Казани клиниками Государственного ветеринарного объединения в 2020 году проведено 14 тысяч диагностических исследований, 76 тысяч прививок животных.

В том числе от бешенства вакцинировано более 17 тысяч казанских кошек и собак, организовано свыше 300 выездов ветеринарных специалистов в микрорайоны города для проведения упреждающих мер профилактики - вакцинаций, обработок, дезинфекций. А в зонах обитания диких плотоядных животных осуществлена раскладка 16 тысяч доз вакцины. Скорая ветеринарная помощь осуществила более 700 выездов. Для этого в Казани имеются три специализированных автомобиля.

Такие данные о работе ветеринарной службы Казани в 2020 году прозвучали в ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани.