В Казани продолжается кампания по чипированию животных

В Казани продолжается кампания по чипированию и регистрации мелких домашних и сельскохозяйственных животных. Это позволяет идентифицировать животное и получить информацию о его владельце, а также о проведенных обработках и исследованиях.

Так, например, в течение 2020 года ветеринарные службы города чипировали 5021 такого мелкого животного – это кошки и собаки. Установлены чипы и 120 сельскохозяйственным животным.

Такие данные прозвучали в ходе минувшего совещания в исполкоме Казани.