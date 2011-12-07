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В Казани продолжается кампания по чипированию животных

В течение 2020 года ветеринарные службы города чипировали 5021 такого мелкого животного – это кошки и собаки.

В Казани продолжается кампания по чипированию и регистрации мелких домашних и сельскохозяйственных животных. Это позволяет идентифицировать животное и получить информацию о его владельце, а также о проведенных обработках и исследованиях.

Так, например, в течение 2020 года ветеринарные службы города чипировали 5021 такого мелкого животного – это кошки и собаки. Установлены чипы и 120 сельскохозяйственным животным.

Такие данные прозвучали в ходе минувшего совещания в исполкоме Казани. 

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