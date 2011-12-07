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В Советском районе Казани откроется вторая государственная ветклиника

Открытие запланировано в этом месяце.

Скоро в Казани откроется еще одна государственная ветеринарная клиника.

По словам руководителя ГБУ «Государственное ветеринарное объединение Казани» Тимура Галеева, откроется вторая государственная ветклиника в феврале на улице ул. Шуртыгина, 4. Для организации клиники на первом этаже административного здания была проведена реконструкция. Услуги по профилактике особо опасных болезней животных в ней будут оказываться безвозмездно.

Отмечается, что за прошедший год государственными ветеринарными клиниками было проведено 14 тысяч диагностических исследований, 76 тысяч прививок, в том числе от бешенства вакцинировано более 17 тысяч кошек и собак.

КВ
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