В Татарстане стартовала неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения

Сегодня, 1 февраля, в Региональной общественной приемной Татарстана стартовала неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения.

Первый прямой эфир, посвященный вакцинации населения татарстанцев, запланирован на сегодня в 12:00. Его участниками станут депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, главный инфекционист-эпидемиолог РТ Дмитрий Лопушов и начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора РТ Лилия Юзлибаева. По его окончании эксперты проведут тематический прием. Эфир будет проводиться в инстаграм – аккаунте opriemnaya116.

Завтра, 2 февраля, в 13:00 тематический прием проведет депутат Госдумы РФ Марат Бариев. А на следующий день в 14:00 на вопросы жителей республики ответят депутат Госдумы РФ Ольга Павлова и замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

О диспансеризации населения и профилактике заболеваний в Татарстане расскажет начальник отдела МЗ РТ Елена Хафизова. Прямой эфир состоится 4 февраля в 10:00.

Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.