В Татарстане вакцину от коронавируса будут распределять по районам в зависимости от потребности

В Татарстане вакцину от коронавируса распределяют по районам в зависимости от потребности, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Она распределяется по крупным городам, безусловно, по тем районам, где сформирован значительный лист ожидания, то есть мы смотрим на потребность районов. Не в абсолютных числах, а в пересчете на количество проживающего населения», — сообщил спикер.

Он также попросил жителей республики не бояться включения в лист ожидания, так как по данному критерию оценивается потребность в вакцине, что повлияет на оперативность распределения.

Напомним, 29 января республика получила новую партию вакцины от COVID-19. В ближайшее время препарат развезут по поликлиникам.

Ранее оперштаб сообщил о 89 новых заразившихся коронавирусом татарстанцев.