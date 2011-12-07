Власти Челнов угрожают УК отзывом лицензий за плохую уборку снега во дворах

Власти Набережных Челнов пригрозили управляющим компаниям города отзывом лицензии за плохую уборку дворов от снега. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Илья Зуев в ходе совещания в мэрии Челнов.

Он уточнил, что власти города продолжают проверять дворы на качество их отчистки от снега. По итогам таких рейдов на УК города составили 13 протоколов об административных правонарушениях. Все протоколы будут направлены в жилищную инспекцию.

Зуев напомнил, что ненадлежащее исполнение обязанностей УК чревато санкциями и лишением лицензии на управление жилфондом.

«Может, кто-то устал работать. Так никто никого не держит. Управлять жилыми домами должны те, кто понимает, что снегоуборка — обязательная часть их деятельности», — заметил мэр автограда.