Житель Лаишевского района РТ нашел в магазине банковскую карту и украл с нее деньги

В Казани 28 января сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Горки» задержали 51-летнего мужчину, который подозревается в краже денег с банковской карты.

Как выяснилось, накануне в полицию обратилась жительница Казани, которая сообщила, что потеряла банковскую карту. Пропажу она обнаружила только тогда, когда получила уведомления о списании денег. Было возбуждено уголовное дело. Оперативникам удалось задержать предполагаемого злоумышленника. Мужчина рассказал, что нашел банковскую карту на полу в магазине и стал чужими деньгами расплачиваться за свои покупки.

Потраченные деньги он уже вернул. Пока с казанца взяли подписку о невыезде, но в скором времени уголовное дело будет направлено в суд, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.