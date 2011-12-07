У российских кошек сегодня праздник

Кошки умны, красивы, самодостаточны. У них независимый характер. О ноги человека они трутся не только из желания выпросить лакомый кусочек - так они обычно «помечают» человека, «вводят» его в свой круг общения. Усатые-хвостатые делают отношения в семье более гармоничными, и по данным некоторых исследований, благотворно влияют на здоровье. Наглаживая котика, можно почувствовать себя совершенно счастливым человеком.Кошки - истребители грызунов, их нередко специально заводят там, где мыши и крысы могут наделать бед. В музейных запасниках, на складах усатые охотники состоят на довольствии как профессиональные сотрудники. Фотокорреспондента «Казанских ведомостей» Фарита Муратова кошки любят. Даже незнакомые хвостатые ушастики подпускают его к себе и позволяют себя сфотографировать в разных ситуациях. Смотрите сами!