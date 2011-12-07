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КФУ не будет отправлять студентов-медиков на практику в больницы, где лечат коронавирусных больных

В этом году на практику в больницы отправятся 165 студентов-медиков, обучающихся на четвертых и пятых курсах.

Студенты-медики КФУ будут проходить практику в университетских клиниках, направлять в больницы, принимающие коронавирусных больных их не будут, рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров во время прямой линии.

«Какого-то предложения или заказа со стороны минздрава РТ о переориентации наших студентов на другие клиники не поступило. Это значит, что республиканские клиники достаточно обеспечены профессиональными кадрами и пока не нуждаются в подключении наших студентов», — сказал Гафуров.

КВ
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