КФУ не будет отправлять студентов-медиков на практику в больницы, где лечат коронавирусных больных

Студенты-медики КФУ будут проходить практику в университетских клиниках, направлять в больницы, принимающие коронавирусных больных их не будут, рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров во время прямой линии.

«Какого-то предложения или заказа со стороны минздрава РТ о переориентации наших студентов на другие клиники не поступило. Это значит, что республиканские клиники достаточно обеспечены профессиональными кадрами и пока не нуждаются в подключении наших студентов», — сказал Гафуров.