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Минпросвещения: Регионы России должны сами принять решение о сроках окончания учебного года

Министерство дало рекомендации по срокам окончания учебного года.

Окончательное решение о сроках завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ведомство рекомендовало следующие сроки окончания учебы: для учеников 1-8 классов — 15–16 мая, для учеников 10 классов — 30 мая, а для выпускников 9 и 11 классов — 5 июня.

Кроме того, министр отметил, что минпросвещения окажет школьникам поддержку в восполнении пробелов  в начале следующего учебного года.

«Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты», — сказал Кравцов. 

КВ
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