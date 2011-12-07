Минпросвещения: Регионы России должны сами принять решение о сроках окончания учебного года

Окончательное решение о сроках завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ведомство рекомендовало следующие сроки окончания учебы: для учеников 1-8 классов — 15–16 мая, для учеников 10 классов — 30 мая, а для выпускников 9 и 11 классов — 5 июня.

Кроме того, министр отметил, что минпросвещения окажет школьникам поддержку в восполнении пробелов в начале следующего учебного года.

«Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты», — сказал Кравцов.