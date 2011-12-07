Несколько сотен татарстанцев вышли 1 мая на пробежку

Новый пропуск для занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе (Цель 12) 1 мая запросили 919 жителей РТ, пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-секретаря минцифры РТ Вероникой Дорониной. Согласно утверждению чиновницы, к осваиванию «спортпропуска» местные сторонники здорового образа жизни приступили еще днем ранее. В четверг, 30 апреля, его оформили 112 граждан.

К слову, постановление Кабинета министров РТ, увеличивающее число цифровых пропусков для татарстанцев, было опубликовано 29 апреля во второй половине дня. Новый документ введен после того, как в сети интернет было размещено видео спортсменов-любителей из Альметьевска с пожеланием разрешить бегать по утрам. Цель под номером 12 работает лишь единожды в сутки, с 5 до 7 часов утра. При этом оформить его получится только пользователям личного кабинета интернет — ресурса covid19.tatarstan.ru. К сожалению, СМС-сервис не предоставляет возможности получить разрешение на тренировку.