В Казани вдова ветерана ВОВ получила квартиру в «Салават Купере» к 9 мая

В Татарстане вдова ветерана ВОВ, труженица тыла 93-летняя Бибинур Лутфуллина получила квартиру в «Салават Купере» к 9 мая, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее женщина проживала в старом частном доме без удобств. Переехать не могла из-за ошибки в документах. Рустам Минниханов, узнав о проблеме, возмутился и поручил в кротчайшие сроки решить жилищный вопрос.

Глава РТ указал чиновникам на «недопустимость бюрократизма», особенно по отношению к ветеранам.

Переехать пенсионерке помогли сотрудники управляющей компании и правозащитник Еркен Сарсембаев, который помогал женщине с получением документов о смерти мужа и на субсидию, а также отстаивал права женщины в суде. В квартиру с новым ремонтом перевезли мебель, а Госжилфонд подарил Лутфуллиной на новоселье телевизор.