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В Швеции в парке города Лунд разбросали куриный помет, чтобы предотвратить массовые скопления людей

Власти города вывали тонну куриного помета для удобрения газона и «отпугивания» горожан.

В Швеции в городе Лунд власти приказали разбросать в центральном парке тонну куриного помета, чтобы предотвратить массовое скопление людей на время пандемии, сообщает «KazanFirst».

«Мы удобрим газоны, при этом они будут вонять — народ не сможет тусоваться в парке с пивом. Понятно, что вонь может разнестись по городу, но наша главная задача — воспрепятствовать тусовкам в парке», — сказал глава городского департамента по окружающей среде Густав Лундблад.

Власти города переживали, что во время празднования традиционного весеннего фестиваля «Вальпургиева ночь» (в ночь с 30 апреля на 1 мая) жители будут устраивать в парке посиделки и это приведет к вспышке заболеваемости.

Напомним, что в Швеции, по сравнению с другими странами, не введены строгие ограничения. Жителей просят быть осторожными и соблюдать санитарные нормы. 

КВ
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