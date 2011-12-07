В Татарстане в мае будут производить ежемесячно 15 млн защитных масок

Татарстан планирует в мае наладить производство 15 млн защитных масок в месяц, рассказал замглавы минпромторга РТ Герман Лернер.

«Весь этот объем будет реализован на территории Татарстана», — пояснил он.

По словам замминстра, к 10 мая планируют запустить на полную мощность шесть линий по производству масок на восьми предприятиях.

Маски станут более востребованы, когда объявят постепенный выход из самоизоляции, уверен Лернер.

Ранее республика закупила в Китае оборудование по производству масок. Линии будут запущены на предприятиях Казани, Нижнекамска и Азнакаево.