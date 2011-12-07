В Татарстане в мае будут производить ежемесячно 15 млн защитных масок

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Татарстан планирует в мае наладить производство 15 млн защитных масок в месяц, рассказал замглавы минпромторга РТ Герман Лернер.
«Весь этот объем будет реализован на территории Татарстана», — пояснил он.
По словам замминстра, к 10 мая планируют запустить на полную мощность шесть линий по производству масок на восьми предприятиях.
Маски станут более востребованы, когда объявят постепенный выход из самоизоляции, уверен Лернер.
Ранее республика закупила в Китае оборудование по производству масок. Линии будут запущены на предприятиях Казани, Нижнекамска и Азнакаево.