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В администрации Кировского и Московского районов напомнили, куда обращаться по поводу упавших веток и деревьев

На сегодня в республике объявлено штормовое предупреждение — ожидается сильный, порывисты ветер и дождь.

Из-за объявленного штормового предупреждения в официальных аккаунтах соцсетей администрации Кировского и Московского районов напомнили горожанам о правилах безопасного поведения. Там рекомендуют при сильном ветре держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и слабо укреплённых конструкций, не парковать под ними авто, а также воздержаться от прогулок с детьми.  

При обнаружении упавших веток, деревьев или щитов предлагают сообщать о них в «директ» аккаунта, описав масштаб проблемы и указав адрес. Также можно обратиться по телефону 557-76-10. Профильные службы постараются максимально быстро устранить неприятные последствия, заверяют в администрации.

По данным синоптиков, на территории Татарстана и Казани ожидается днём с 6 утра локально сильный ветер порывами до 24 м/с.



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