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Зиля Валеева: «В 2020 году более 55 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства»

Эксперты из Татарстана поделились своим видением народного голосования по благоустройству.

Члены экспертного клуба поделились своим мнением о роли и итогах народного голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году. 

По мнению Председателя Общественной палаты Татарстана Зили Валеевой, ежегодно увеличивается количество жителей, желающих самостоятельно выбрать те объекты, которые они хотят видеть в своих дворах и жилых зонах. Если в 2019 году в голосовании участвовали чуть более 30 тысяч человек, то в 2020 — уже более 55 тысяч, отметила Валеева.

Руководитель исследовательского агентства «Ставим вопросы — предлагаем ответы» Антон Глухов назвал инициативу народного голосования «современным воплощением древних устремлений общества к прямой демократии».

Эксперт заключил, что никто не знает подходы к развитию и благоустройству местности так, как это знают сами жители конкретных территорий.

Напомним, что жители республики могут выбрать топ-200 дворов, которые планируют благоустроить в следующем году. Проголосовать за двор можно с 26 апреля по 30 мая через портал госуслуг Татарстана, в мобильном приложении «Услуги РТ».

КВ
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