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Для соблюдения социальной дистанции на газонах казанских парков нарисовали круги

Места для безопасного отдыха уже появились в парке им. Горького и Горкинско-Ометьевском лесу.

Для соблюдения социальной дистанции на газонах казанских парков нарисовали круги. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Сообщается, что «круги социального дистанцирования» появились уже в парке им. Горького и Горкинско-Ометьевском лесу. Это позволит казанцам утроить пикник, соблюдая при этом необходимые правила.  Диаметр такого места равен трем метрам. Этого, по их мнению, «достаточно, чтобы в одиночестве позаниматься спортом или устроить пикник в небольшой̆ компании».

Дирекция парков и скверов столицы напоминает, что в общественных пространствах все также необходимо носить маски и пользоваться антисептическими средствами.   

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