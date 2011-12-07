На экологические правонарушения в Татарстане чаще всего жалуются школьники

В 2020 году в республиканскую общественную приемную министерства экологии и природных ресурсов РТ поступили свыше 2,5 тысяч сообщений от жителей республики.

Наиболее активными оказались школьники. 912 обращений поступило в общественную приемную через приложение «Школьный экопатруль». Почти вдвое меньше обращений через электронную почту министерства и каналам связи WhatsApp, Telegram – 532 и по системе «Народный контроль» - 465. Еще 664 обращения от граждан приняты на личных приемах министра, сообщается на сайте минэкологии РТ.