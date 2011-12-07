Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На экологические правонарушения в Татарстане чаще всего жалуются школьники

912 обращений поступили в общественную приемную через приложение «Школьный экопатруль».

В 2020 году в республиканскую общественную приемную министерства экологии и природных ресурсов РТ поступили свыше 2,5 тысяч сообщений от жителей республики.

Наиболее активными оказались школьники. 912 обращений поступило в общественную приемную через приложение «Школьный экопатруль». Почти вдвое меньше обращений через электронную почту министерства и каналам связи WhatsApp, Telegram – 532 и по системе «Народный контроль» - 465. Еще 664 обращения от граждан приняты на личных приемах министра, сообщается на сайте минэкологии РТ.

КВ
Лента новостей